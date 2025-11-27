ユニットコムは11月26日、独自に展開するワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」におけるグラフィックス構成オプションとして、AMD Radeon AI PRO R9700やNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwellを追加して発売した。SOLUTION∞、「AMD Radeon AI PRO R9700 / NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」搭載PC発売AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など高負荷なワークロードをサポートすると