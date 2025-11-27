小中学校の教員が児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有したとされる事件で、児童を盗撮したとして、愛知県警は２７日、岡山県備前市立小教諭の男（２７）を性的姿態撮影処罰法違反容疑などで再逮捕した。発表によると、男は今年、岡山県内で、女児４人が着替える様子を盗撮し、グループの教員２人に動画の一部を送って共有した疑い。容疑を認め、「時計型の小型カメラで盗撮した」と供述している。県警によると、