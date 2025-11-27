現代版ベーゴマの最新シリーズ「ベイブレードエックス」を購入せずに箱を開け、内側に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取り、付与される特典ポイントを取得したとして、愛知県警港署は27日、電子計算機使用詐欺の疑いで名古屋市中川区、会社員舘拳児容疑者（32）を逮捕した。署によると、集めたポイントを使ってアプリ上で抽選ができ、通常では手に入らない商品が当たるという。逮捕容疑は7月21日、同市港区の店舗