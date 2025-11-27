猛威をふるっているインフルエンザ。その背景として指摘されているのが「サブクレードK」という新たな変異ウイルスです。10年間で最大規模の流行になるとの見方もでてきています。【写真を見る】新たな変異ウイルス「サブクレードK」インフルエンザ今年の流行は10年間で最大規模の可能性都内の小児クリニック。発熱でグッタリしていた男の子は…院長「A型のインフルエンザです」午前中だけで16人がインフルエンザと診断されまし