犯罪の被害にあった人やその家族の支援について考えるフォーラムが27日、鹿児島市で開かれました。 来月1日までは犯罪被害者週間です。フォーラムは、かごしま犯罪被害者支援センターが、犯罪にあった人の現状と社会全体による支援の必要性について考えてもらおうと、毎年開いています。 27日は2004年に東京の会社員の男性が、元上司が雇った若者5人に拉致され殺害された事件で、男性の妻の近藤さえ子さんが講