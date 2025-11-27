2月にTBSを退社した加藤シルビアアナウンサー（39）が27日、インスタグラムを更新。義理の妹を明かした。加藤は「少し前に、義妹が、三女の顔を見にきてくれました。テレビ朝日の山本雪乃アナウンサーです」とつづり、テレビ朝日山本雪乃アナウンサー、4月に誕生した第4子女児とのスリーショットを公開した。そして「夫の妹ですが、たまたま同じ職業で、昔からお仕事や子育ての話を聞いてくれて、頼れる義妹です！めちゃくちゃ明