巨人の山崎伊織投手（２７）が２７日に都内のホテルで開催された「ニッポン放送ショウアップナイターカンファレンス」に登壇した。山崎は今季、２５試合に登板し、３年連続２桁勝利＆キャリアハイとなる１１勝（４敗）をマーク。防御率２・０７と安定した投球でチームをけん引してきた。また、開幕から３６イニング連続無失点の記録を樹立。飛躍した１年となった。前日２６日には契約更改に臨んだ右腕。倍増の１億８０００万