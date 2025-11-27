県内でインフルエンザの患者数が増え続けています。直近1週間の患者数は前の週の1.7倍に増え、県は全域に流行発生注意報を出しました。新たな変異株にも注意が必要です。 県によりますと、県内で今月23日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者は859人でした。前の週より1.7倍で、5週連続で増加しています。 1医療機関あたりの感染者数は15.07人となり、県はきょう27日、県内全域に「インフルエンザ流行発生注意報」を出