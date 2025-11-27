MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。11月24日（月・祝）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。ここでは、11月29日（土）に誕生日を迎えるSUZUKAにMIZYUがたくさんのArigato！を伝えました。（左から）パーソナリティ