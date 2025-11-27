11月25日、フジテレビが年末年始特別番組のタイムテーブルを発表した。人気番組が多数並ぶが、『新しいカギ』の “出世” ぶりが注目を集めている。『新しいカギ』は、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコがメインを務める総合お笑いバラエティ。この番組が、12月31日に放送されることが明らかになった。「高校生ダンサーたちが芸能人とタッグを組み、日本一の座をかけて競い合う『カギダンスコンテスト』が人気ですが、