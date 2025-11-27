今月に、愛媛県で行われた全国大会「自転車甲子園」で準優勝に輝いた白馬高校の生徒が27日、村長に大会の結果を報告しました。北安曇郡・白馬村の丸山俊郎村長を表敬訪問したのは、白馬高校・国際観光科の3人です。11月9日に愛媛県・松山市で開かれた第5回・自転車甲子園での準優勝を報告しました。「自転車甲子園」は、高校生にサイクリングに関する正しい知識や実技を身につけてもらうとともに、地域の魅力を発信できる人材を育