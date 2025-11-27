ジーユーでは、「ポケピース」とのコレクションを、2025年11月28日から全国のジーユー店舗とオンラインストアで販売します。ボアやフリース、スウェットで寒い季節もあたたかくポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスで、ポケモンたちの"ピース"な暮らしがのぞける「ポケピース」とコラボレーション。お出かけからリラックスタイムまで、ほっこりとした日常を切り取ったコレクションが登場します。ウィメンズは、やわらかい肌