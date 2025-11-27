11月27日、テレビ東京は連続ドラマ『聖ラブサバイバーズ』を2026年1月7日から放送すると発表した。石井杏奈が主演を務め、元KAT-TUNの上田竜也が共演するという。原作は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』などで知られる人気漫画家・ひうらさとる氏による同名漫画。今作では好きな “推し” である人気バンドのベーシストである王子和弘（上田）と結婚した主人公・相澤ハル（石井）が “セックスゼロ” の新婚生