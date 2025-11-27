俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）がダブル主演を務める福田雄一監督（57）の最新作、映画『新解釈・幕末伝』（12月19日全国公開）の完成披露試写会―幕末プレミア―が27日、都内で行われ、主演の2人をはじめ、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）、渡部篤郎（57）、松山ケンイチ（40）、小手伸也（51）、勝地涼（39）、倉悠貴（25）、福田監督が登壇。広瀬のコメディエンヌぶりを絶賛した。【集合ショット】豪華すぎる！