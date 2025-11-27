俳優のムロツヨシ、佐藤二朗が２７日、都内でダブル主演映画「新解釈・幕末伝」（福田雄一監督、１２月１９日公開）の完成披露試写会に山田孝之、広瀬アリス、渡部篤郎、松山ケンイチ、小手伸也、勝地涼、倉悠貴らと出席した。福田監督が新解釈で激動の幕末を描くコメディー。坂本龍馬役のムロは「撮影の日々は楽しかった。今の時代に坂本龍馬のような男にいてほしい。くそまじめにふざけてます」。笑いを封印して西郷隆盛役を