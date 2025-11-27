ドル円１５６．３０近辺、ユーロドル１．１５８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は156.30近辺、ユーロドルは1.1580近辺での推移。このあとのＮＹ市場が感謝祭のため休場となることから、すでに動意薄の状況となっている。時間外での米債取引が休場となっているほか、米株先物・時間外取引は前日終値付近での揉み合いにとどまっている。 USD/JPY156.30EUR/USD1.1582