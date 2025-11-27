セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」は、2025年11月28日から、ワンシーズン使い切りサイズのネイルカラー「パラドゥミニネイル」の冬新色を発売。また、同日から「グリッタリーネイル」も販売します（一部店舗を除く）。シーンを選ばずに使えるグリッタリーネイル「パラドゥミニネイル」は、美しい仕上がりが持続する、ワンシーズン使い切りサイズのネイル。トレンドカラーを気軽に試せて、持ち運びにも便