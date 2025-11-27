香港で発生した高層マンション火災は、いまだ、鎮火のメドが立っていません。8棟のうち7棟に広がり、これまでに55人が亡くなりました。なぜ、被害が拡大したのでしょうか。■200人以上と連絡取れず高層マンション火災発生から、約24時間。衰えるどころか、再び噴き出した炎と黒煙。現場には、複数の消防車が出動。懸命な消火活動が続いています。日本時間26日午後4時前、香港北部で発生した大規模火災。消防当局によると、これまで