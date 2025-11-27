Image: carpediem328 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。包丁の切れ味がイマイチ。だけど簡易シャープナーだと、あんまり復活しない……。そんな包丁研ぎの悩み、「KiruTone（キルトーン）」が解決してくれるかも。回転ローラーと角度固定で砥石を使う本格的な研ぎが誰でも簡単に実現できるのだそう。先行セールは11月まで開催されており、おトク