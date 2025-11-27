徐々に寒さも厳しくなり、本格的に秋が深まる近頃。肌寒く気分も重くなりがちなときこそ、おしゃれや持ちもので気分を上げたいですよね。今回は、地元・山口県で30年間セレクトショップを営み続けた山村ヒロミさんの、色使いの工夫が光る秋冬コーデを6つご紹介します。※ この記事は『別冊天然生活歳を重ねて楽しむ暮らし 4 いまの「私」と生きていく』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【実際の写真】60