27日午後、仙北市角館町の市道でクマが目撃されました。近くには中川保育園があり警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと27日午後3時50分ごろ、仙北市角館町川原羽黒堂の市道にクマ1頭がいるのを、保育園の職員が目撃しました。クマと体長は約60センチだったということです。最も近い民家までは約10メートル、中川保育園までは約50メートルで、警察は住民に注意を呼びかけています。