11月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAでは計9試合が行われた。もっとも、この日は「エミレーツNBAカップ2025」のグループプレー6日目で、レギュラーシーズンの勝敗だけでなく、カップ戦の順位も左右する日となった。 この日新たにグループプレー突破を決めたチームは皆無。翌28日は試合が組まれておらず、グループプレー最終日の29日に計11試合が開催