山下智久がXで、NEWSの「チャンカパーナ」が「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の「ボーイズグループ ランキング」で1位となったことを祝福した。 【写真】山下智久がNEWSとtimeleszを祝福など①～④ ■NEWSの快挙に反応した山下にファン歓喜 山下は、11月25日に発表された「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の「ボーイズグループ ランキング」でNEWSの「チャンカ