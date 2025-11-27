歌手でタレントの研ナオコ（72）が27日、自身のインスタグラムを更新。義理の姉がプレゼントしてくれたという、ハンドメイド作品の飾り付けを披露した。【写真】「素敵なツリーです」研ナオコが披露した愛犬・メロちゃんモチーフの“ハンドメイド品”を飾ったミニツリー※2枚目研は以前のブログ投稿で、自身が飼っている真っ白な愛犬・メロちゃんをデザインした紙バンド（クラフトバンド）作品が公演祝いとして義姉から贈ら