初孫フィーバーで毎日孫の写真を要求する義母。その要求は日々エスカレートするばかり。断れば「嫁は冷たい」と言いふらされてしまう始末でした。そこで困った筆者の友人・由美子さん（仮名）は、ある作戦を決行することに。その結末とは？ 孫の写真要求