【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが「Moonchaser」のライブ映像を公開した。 ■『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ、STARGLOW。 9月22日に配信リリースされた「Moonchaser」は彼らのプレデビューシングルで、今回公開された映像は、