サンワサプライは、スリムな木製キャビネットに20Wのハイパワー音質と多彩な再生方法を備えたサウンドバー「400-SP120」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で2025年11月27日に発売しました。実売価格は5980円（税込）。 「400-SP120」 記事のポイント PCモニターや40インチまでのテレビにピッタリなサイズのサウンドバー。バッテリー内蔵なので持ち運んで使用も可能。マイクを搭載し、オンライン会議などに