ロッテへの入団が決まった石垣元気＝27日、群馬県高崎市ロッテがドラフト1位で指名した群馬・健大高崎高の石垣元気投手（18）＝180センチ、78キロ、右投げ両打ち＝の入団が27日、決まった。群馬県高崎市で入団交渉し、契約金1億円プラス出来高払い、年俸1600万円で合意し「球界を代表する投手になりたい」と力強く語った。背番号は「18」に決定。約1カ月前に指名あいさつを受けた際には、目標に掲げる米大リーグ・ドジャースの