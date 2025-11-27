高市首相とトランプ大統領との電話会談をめぐるアメリカメディアの報道の一部を、木原官房長官が否定しました。木原官房長官：ご指摘の記事の中に「トランプ大統領から台湾の主権に関する問題で中国政府を挑発しないよう助言」との記述がありますが、このような事実はない点は明確にしておきます。午後の記者会見で木原長官は、記事の一部が事実でないとして、「ウォールストリート・ジャーナル側に申し入れを行った」と明らかにし