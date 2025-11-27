巨人・泉口友汰内野手（２６）が２７日に都内で契約更改交渉に臨み、３７００万円増の年俸５９００万円でサインした。２年目の今季は開幕二軍も、４月に一軍へ昇格し、その後は遊撃のレギュラーに定着した。昨季の倍増となる１３３試合に出場し、打率３割１厘でリーグ２位、守備率は矢野（広島）と並ぶ９割７分９厘でリーグトップ。攻守両面で存在感を示すと、ベストナインとゴールデンクラブ賞にダブルで輝いた。「開幕二軍