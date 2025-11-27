金の密輸に対する取り締まりを強化します。片山財務相は、全国の税関長を集めた臨時の会議で、金の価格高騰を背景に金の密輸に絡んだ摘発が相次いでいることを受け、税関での取り締まりを強化するよう指示しました。密輸が見つかった際に金の没収を可能にするほか、密輸発覚時から罰金を徴収するまでに金の価格が高騰した場合は、それに応じて罰金も引き上げます。財務省は、警察や国際機関などとも連携を強化して対応にあたること