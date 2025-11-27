ストーク・シティMF瀬古樹が躍動イングランド2部（チャンピオンシップ）のストーク・シティは現地時間11月25日、リーグ第17節でチャールトンとホームで対戦し、3-0の快勝を収めた。この試合にフル出場したストーク・シティのMF瀬古樹は、正確なボール配給でチームの攻撃を牽引し、ストーク専門サイトから高い評価を得ている。試合は前半3分にストークがMFソルバ・トーマスのゴールで幸先良く先制。その2分後にはFWミリオン・マ