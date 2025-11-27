声優の入野自由が、約2年ぶりとなるライブツアー『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”』を2026年4月13日に東京ドームシティ kanadeviaホール、4月17日に大阪・Zepp Osaka Bayside、5月1日に福岡・Zepp Fukuokaで開催することが発表された。【写真】37歳に見えない！2年ぶりにライブツアーを開催する入野自由公演やチケットの詳細は、12月中旬に発表される予定。■入野自由コメントついに！久しぶりのLIVE開催が決定