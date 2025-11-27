◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）前週に初の年間女王を決めた佐久間朱莉（大東建託）は４バーディー、４ボギーでイーブンパーの７２で回り、トップと５打差の１８位で発進した。最終組で出た前半は完全に出遅れた。佐久間は１番で３パットでスコアを落とし、２番、４番、５番と４ボギー。「ショットも今