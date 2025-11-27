“想定外”の事態に備えて。長野市のバス会社では27日、警察などと連携してバスジャックの対応訓練が行われました。「おい近づくんじゃねーぞ！」訓練は長野市の「長電バス」が乗務員などの緊急時の対応能力の向上を目的に毎年、行っています。27日は乗客40人のツアーバスが停車中に刃物を持った男に侵入されたという想定で行われました。乗客を人質にとって、立てこもる犯人に対して、 パトカーで駆け付けた警