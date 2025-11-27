ボートレース江戸川の「第26回日本財団会長杯」は28日の12Rで優勝戦が行われる。ファイナルに進出した6人の中で注目は、6号艇の小川知行（53＝群馬）だ。3号艇で臨んだ準優勝戦11R。センターからコンマ09のスタートを決めた小川だったが、4コースカドの伏田裕隆が小川を上回るコンマ03のトップスタートを踏み込んだ。1周1マークは上を行かれる厳しい展開になった。それでも、丁寧にターンマーク際を差してバックストレッチに向