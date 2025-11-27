一般社団法人日本自閉症協会は26日、公式Xを通じ、BTS・SUGAのファンから多数の寄付があったと報告した。【画像】BTS・SUGAのファンから「多数のご寄付」日本自閉症協会が報告同協会は「先日、会員向け広報誌『いとしご』210号にて、韓国のアーティストグループBTSのSUGA 様のファンの皆さまより、多数のご寄付を頂戴したことをご報告いたしました」と伝えた。「また、先日の万博出展に際しては、いただいたご寄付の一部を活