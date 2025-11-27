女優の八木莉可子がドレスショットを公開した。２７日にインスタグラムで「＃映画ウィンブレ＃ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ」とつづって、ロングドレスを着て笑顔の姿をアップした。この投稿には「ゴールドのドレスがとっても似合ってる！」「もう女神！！」「笑顔がチャーミン」「シャンパンの妖精のようだ」「日本一綺麗だ〜」などの声が寄せられている。