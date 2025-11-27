大阪府は２７日、インフルエンザの発生状況について、第４７週（１１月１７日から２３日）の府内における定点あたりの患者報告数が「３８・０１」になったと発表した。前週には、過去１５シーズンと比較して最も早く警報レベル開始基準値である「３０」を突破。以降、感染拡大が続いている。大阪府の吉村洋文知事は２７日の定例会見で「ワクチン接種については、接種して一定期間後に効果が出るので、できるだけ早めにワクチン