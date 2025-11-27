ガソリン価格が3週連続の値下がりです。資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの全国の平均価格は、前の週と比べて1円値下がりし、1リットルあたり168円80銭でした。3週連続の値下がりです。ガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて、政府が段階的に石油元売り各社に支給している補助金を引き上げていることが要因で、27日、1リットルあたり15円から20円に引き上げられました。暫定税率は12月31日に廃止の方向です。