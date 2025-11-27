無所属の衆議院議員3人が自民党の会派に入る方向で最終調整していて、実現すれば与党が過半数に達します。9月に日本維新の会を離党し衆議院の会派「改革の会」を結成していた斉木議員、阿部議員、守島議員の3人が、自民党の会派に入る方向で最終調整していることが分かりました。3人が自民の会派に入れば、与党側の勢力が衆議院で過半数に達することになります。関係者によりますと、自民側から呼びかけたとのことで、会派入りに向