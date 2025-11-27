メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の栄で16歳の少女に客引きをさせたとして男3人が逮捕されました。 児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは住居不詳の松本光生容疑者（25）ら3人です。 警察によりますと3人は、今年8月、16歳の少女に名古屋市中区栄三丁目の路上で客引きをさせ、午後10時以降も働かせた疑いが持たれています。 警察の調べに松本容疑者は容疑を一部否認し、2人は否認しています。 松本容疑者は自身が