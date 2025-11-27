SUPER BEAVERの渋谷龍太が27日、都内で行われた北川景子主演の映画『ナイトフラワー』（28日公開）の公開前夜祭舞台あいさつに登壇した。今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希を北川、夏希に手を差し伸べ、ボディガードとして手を組む多摩恵を森田望智が演