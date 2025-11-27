Image: Amazon デスクに散らかりがちな周辺機器を、スタイリッシュに飾ることができる収納ラックを山崎実業が発売しています。コントローラーを飾ってもヨシ、ヘッドフォンを飾ってもヨシで、今度こそデスクを綺麗に整えたいって方にもぴったりな1台かと。 山崎実業 置台が動く ゲーム コントローラー 収納ラック 2,524円 Amazonで見るPR 万能収納ラック