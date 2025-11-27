お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が27日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。今までの人生で「一番うまかった」という食べ物について語る場面があった。「記憶に残っている食べ物」という話題になると、ジュニアは「北海道にある美瑛のアスパラ畑で、土から生えてるアスパラを抜かずにそのまま食べたことがあって。それが今までの人生で一番うまかったな!」と振り返る。「ゆでるな