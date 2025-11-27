乃木坂46の愛宕心響（あたご・ここね）さんがエンタメ誌「B.L.T.2026年1月号」（東京ニュース通信社、11月28日発売）の乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会〜gravure à la mode〜」に登場します。【写真】ぴったりニットの愛宕心響さん毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影。舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じ