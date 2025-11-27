俳優の高田夏帆が特別展「白の魔法−モネ、大観も使った最強の色−」（ひろしま美術館、２０２５年１２月１３日〜２０２６年３月２２日）のアンバサダーに就任したことが２７日までに分かった。高田はこれまで「仮面ライダービルド」でヒロイン・石動美空を熱演したほか、ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」「とと姉ちゃん」に出演している。特別展のアンバサダーとしては会期中のプロモーション活動やイベントへの参加、Ｓ