台湾戦に向けた調整で、ホーバス監督（左）と話す渡辺雄＝ジーライオンアリーナ神戸バスケットボール男子日本代表は28日、ジーライオンアリーナ神戸で2027年ワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組初戦の台湾戦に臨む。27日は会場で最終調整。W杯は28年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねており、渡辺雄（千葉J）は「絶対負けられない試合の始まり。強い気持ちを持って、プレーできれば」と必勝を期した。台湾はBリーグ1部滋賀の游