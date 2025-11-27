【WWE】SMACK DOWN（11月21日・日本時間22日／コロラド・デンバー）【映像】「すごい剣幕」日本人美女、至近距離で“ブチギレ大絶叫”世界的人気を誇る日本人女子レスラーがブチギレ。奪われた王座奪還へ苛立ちを日本語で爆発させ、ファンを騒然とさせた。注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。昨年9月にWWE加入後、スピード出世で今年6月にはWWE女子US王座を戴冠。しかし