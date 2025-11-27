西成のまちに長く灯り続ける、熱と香りのホルモンが人気の『丸八精肉店』。踏切のそばから立ち上る煙に誘われ、今日も人が集まり、湯気が景色を染める。鉄板で焼かれる鮮度抜群のホルモンは、噛むほど旨味があふれ、思わず言葉を失うほどの存在感だ。にんにく香るまろやかなタレは、ご飯にも酒にも完璧に寄り添い、食べる人を一気に幸福へと誘う。価格は手頃なのに、味わう時間は特別。焼き立てをその場で頬張っても、持ち